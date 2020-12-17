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حوادث

ضبط صاحب سوبر ماركت لمزاولته مهنة الصيدلة دون ترخيص في سوهاج

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب سوبر ماركت؛ لمزاولته مهنة الصيدلة وحيازة وعرض أقراص مخدرة مدرجة بالجدول الثالث، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط "أحمد. ع"، 47 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج؛ لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وحيازة وعرض أدوية مخدرة مدرجة بالجدول الثالث وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر دون فواتير بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 3160 قرص مجهول المصدر، 670 قرصا مخدرا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت االعامة التحقيقات.



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