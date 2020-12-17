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«حبيت أعمل فيلم عن العالم ده».. مخرجة عاش يا كابتن: حكاية الفيلم بدأت منذ عام 2003 ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
مي زايد
مي زايد
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إبراهيم القادري
قالت المخرجة مي زايد مخرجة فيلم "عاش يا كابتن"، إن حكاية الفيلم بدأت بالنسبة إليّ منذ عام 2003، ووقتها كانت سني 18 سنة، حينها قرأت في الجرائد عن بنت في الإسكندرية تقوم بالتدريب في الشارع، وبعد ذلك أصبحت بطلة العالم في رفع الأثقال، وهي البطلة نهلة رمضان.

وأضافت مي زايد، خلال لقائها ببرنامج «معكم» تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن حكاية البطلة العالمية نهلة رمضان تأثرت بها كثيرا وقرأت عنها كثيرا، مؤكدة أن البطلة نهلة رمضان كانت تتدرب مع والدها، ولم يكن لديها الكثير من الإمكانات التي تتدرب بها، وبعدها أصبحت أيقونة عالمية في البطولات المختلفة.

وأوضحت مي زايد ، أن سنة 2014 سنحت لي الفرصة بمقابلة الكابتن رمضان وعندما قابلته وجدته مازال يدرب الفتيات في الشارع ووقتها شعرت بأنني في حاجة أن أقوم بعمل فيلم عن هذا العام خصوصا أن الناس يفكرون طوال الوقت بأن البطل الرياضي يصل إلى هذه المكانة بسهولة، وأردت أن أعرض للجمهور صعوبة رحلة البطل.

ومن جانبها أوضحت أسماء رمضان "زبيبة" بطلة أفريقيا في رفع الأثقال وبطلة فيلم "عاش يا كابتن"، «أثناء التدريب اعتدنا علي ان يأتي صحفيون ومصورون لتصويرنا، ولم نتخيل ان نشارك في عمل فني مثلما فعلنا في  فيلم "عاش يا كابتن" الذي صور عن طريق الصدفة».

وأضافت "أسماء رمضان" ، أن مي زايد مخرجة فيلم "عاش يا كابتن" كانت تقوم بتصوير الفيلم منذ فترة طويلة، ولم نكن نعلم ان هذا تصوير لفيلم وثائقي اعتقادا منا بأنه تصوير عادي. 
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