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توك شو

أخبار التوك شو.. بسام راضي: لقاء السيسي ومحمد بن زايد تطرق لـ ملف المصالحة مع قطر.. الحكومة تحسم جدل غلق المساجد بسبب كورونا.. وموعد تحسن حالة الطقس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الحكومة تدرس توقيع غرامات فورية على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

قدم الإعلامى أحمد موسى، التحية لـ فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد الفوز فى ثانى لقاءاته بالدوري الممتاز اليوم على فريق البنك الأهلي، موضحًا أن سيراميكا أصبح يحتل المركز الأول بالدوري.

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تطرقت إلى ملف المصالحة مع قطر، موضحًا أن هناك جهود من دولة الكويت كوسيط. 

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الشيشة إحدى وسائل انتقال فيروس كورونا، موضحًا انها فى الأساس مضرة بالصحة.

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد منذ فترة، متابعة: ذروة الحالة السيئة كانت اليوم على القاهرة ومدن الساحل الشمالي وسيناء.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريًا بدلا من تحرير مخالفة يتم تحصيلها بعد 8 أشهر.

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لديها خطة للتعاقد على العديد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم التعاقد بالفعل على اللقاح الصيني.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر في انتظار استقبال نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني مع نهاية ديسمبر، واعتبارا  من يناير المقبل نبدأ  الخطة التنفيذية  لتوزيع اللقاحات.

قال الدكتور مصطفى وزيرى ،الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،  إن  الحفائر الآثرية للوزارة بدأت فى منطقة سقارة مشيرأ إلى أن الأخيرة صاحبة أقدم بناء حجرى عرفته البشرية وهو هرم زوسر المدرج .
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