تامر أمين معلقا على زيادة إصابات كورونا: ربنا يستر

قال الإعلامي تامر أمين، إن إصابات فيروس كورونا في تزايد، لافتا إلى ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تُعاد سيناريوهاته من جديد، ومن المتوقع أن تعود موجات كورونا من جديد إلى مصر.





وأضاف "أمين"، خلال تقديم حلقته ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حالات كورونا تزايدت فى مصر خلال فترة عيد الفطر المبارك عقب شهر رمضان من العام الحالي، مؤكدا "دخلنا الموجة الثانية من كورونا وربنا يستر".





وأشار إلى أن نهايات عام 2012 وبدايات 2020 كانت أوروبا وأمريكا تعانيان من تزايد حالات كورونا مقارنة بدول أخرى كانت حالات كورونا فيها منخفضة.





ولفت إلى أن مصر مقبلة على فترة صعبة إذا لم نتخذ حذرنا، مشيرا إلى المصريين بدأوا بداية أزمة كورونا بالقلق الشديد ولكن فى النهاية لا يحدث شيء، معقبا "بنقلق أوى، وبعد كده بننزل على مفيش".





واستنكر تهاون بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، متسائلا "كم واحد فينا بقى بيغسل ايده كل نص ساعة زى الأول أو ماسك ازازة الكحول علطول أو لابس الكمامة طول اليوم؟".



