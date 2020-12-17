ليفربول يتصدر تويتر بعد الفوز على توتنهام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏عرفت نتيجة ‎#ليفربول_توتنهام وأن فيرمينيو عمل واحده القاضيه ممكن بس حقيقي انا فرحانه جدااااا في مورينيو" و"‏‎ليفربول هو المثال الصحيح لكرة القدم وكيف لازم تلعب".





وقال أخرون: "‏صدارة مستحقة لفريق كلوب رغم غياب فان دايك والاصابات المستمرة الا ان ليفربول كان ثابت بالاداء دائمًا يتفوق على منافسية بإستثناء كارثة استون فيلا كانت مجرد مباراة عابرة غير ذلك موسم في غاية الامتياز ، انا قلتها قبل سنتين ليفربول اذا فك العقدة سوف يستحوذ على الدوري ويستعيد زعامته" و"‏ليفربول قادر يدعس اي خصم".





وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.





وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.





وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.





استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.





هاري كين كاد أيضًا أن يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدة جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.





وفي الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، أحرز فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة، مانحًا فريقه نقاط المباراة.







