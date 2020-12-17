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رياضة

لم أستحق الإنذارين.. بلبل يكشف كواليس طرده في مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
قال محمود نبيل، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن فوز فريقه في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز تكليل لمجهود المجموعة بالكامل في ظل الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية.

وأضاف "بلبل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالـ 6 نقاط التي حققها فريقه في أول مباراتين بالدوري الممتاز، والتي جاءت نتيجة مجهود كبير مبذول من الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان واللاعبين.

وتابع "بلبل"، حديثه عن طرده خلال مباراة البنك الأهلي، أنه حصل على البطاقة الصفراء نتيجة كرة مشتركة قد لا تكون تستحق الإنذار، إلا أنه غير معترض على قرار الحكم، مضيفًا «الكرة التانية كل الناس بتقول اني مالمستوش، ولكن الحمد لله أنا راضِ لأن الحاجات اللي زي دي بتعلم منها وبكتسب خبرات».

واختتم بلبل تصريحاته، أنه انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا، الموسم الماضي، وتطور مستواه كثيرًا مع هذا الفريق، متمنيًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

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