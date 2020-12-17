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أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: الإصلاحي محمد عارف يترشح للانتخابات الرئاسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن السياسي الإصلاحي محمد رضا عارف، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 18  يونيو 2021، ليكون أول إصلاحي يترشح للانتخابات.

ونقل موقع "فردا نيوز" الإيراني، عن الناشط الإصلاحي ناصر قوامي، قوله إن "محمد رضا عارف أبلغه أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن "عارف كان يتشاور مع القوى الإصلاحية لكسب دعمها في انتخابات العام المقبل".

ويأتي قرار محمد رضا، المقرب من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعدما وضع البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، الثلاثاء، قوانين جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية عبر تعديل قانون الانتخابات.

وحدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بأن لا يقل عن 40 عامًا ولا يزيد على 70 عامًا مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.

وحذّر عارف في منتصف أكتوبر الماضي، من أحداث وصفها بالمؤسفة سوف تتعرض لها إيران في حال استمرار الأوضاع الراهنة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
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