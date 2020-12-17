أحمد موسى يحذر من الإغلاق مرة أخرى.. الوزراء يكشف خطوات توزيع لقاح كورونا.. موعد تحسن حالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:





اتصال أو رسالة..الوزراء يكشف خطوات توزيع لقاح كورونا

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة الإشغال الحالية في الرعاية المركزة وصلت إلى 58%، وأجهزة التنفس الصناعي وصلت بها نسب الأشغال إلى 33% معقبا: لم نصل إلى هذه النسبة من الإشغال منذ شهور عديدة.

وأوضح، "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تطرق إلى اللقاحات وتواجدها في مصر، معقبا: قبل نهاية ديسمبر سيكون لدينا نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني.



الغرامة فورية.. متحدث "الوزراء" يكشف أسباب قرارات المجلس الجديدة

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم جاء نتيجة لزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معقبا: منذ فترة كبيرة لم يصل عدد الحالات إلى 500 حالة يوميا، ولهذا كان يجب أن يتم وضع بعض القرارات الرادعة.

وأضاف، قررنا تصعيد الأمر قليلا، وتطبيق العقوبة والغرامات على المخالفين، معقبا: يتم تحرير محضر للمخالف على الفور ومن ثم يتوجه المحضر إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة، وهناك تطبق المحكمة الغرامة على المخالف.



بعد موجة طقس سيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية | فيديو

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط والتنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن غدا الخميس بداية تحسن الأحوال الجوية وانتهاء موجة سوء الأحوال الجوية.

وأضافت إيمان السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة الري تتابع مع أجهزة الدولة ونطلق تحذيرات في كافة المحافظات من اجل غلق بعض الطرق أو تخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي لاستيعاب كميات مياه الأمطار المتساقطة".



قال الإعلامى أحمد موسى، إن الحكومة تدرس توقيع غرامات فورية على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





قدم الإعلامى أحمد موسى، التحية لـ فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد الفوز فى ثانى لقاءاته بالدوري الممتاز اليوم على فريق البنك الأهلي، موضحًا أن سيراميكا أصبح يحتل المركز الأول بالدوري.





قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تطرقت إلى ملف المصالحة مع قطر، موضحًا أن هناك جهود من دولة الكويت كوسيط.





قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الشيشة إحدى وسائل انتقال فيروس كورونا، موضحًا انها فى الأساس مضرة بالصحة.





قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد منذ فترة، متابعة: ذروة الحالة السيئة كانت اليوم على القاهرة ومدن الساحل الشمالي وسيناء.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريًا بدلا من تحرير مخالفة يتم تحصيلها بعد 8 أشهر.





أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لديها خطة للتعاقد على العديد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم التعاقد بالفعل على اللقاح الصيني.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر في انتظار استقبال نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني مع نهاية ديسمبر، واعتبارا من يناير المقبل نبدأ الخطة التنفيذية لتوزيع اللقاحات.





قال الدكتور مصطفى وزيرى ،الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن الحفائر الآثرية للوزارة بدأت فى منطقة سقارة مشيرأ إلى أن الأخيرة صاحبة أقدم بناء حجرى عرفته البشرية وهو هرم زوسر المدرج .