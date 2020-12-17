انتحار طالب جامعي في ظروف غامضة بمدينة رشيد بالبحيرة

أقدم طالب جامعي على الانتحار شنقًا داخل شقته بقرية الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى داخل مستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحمودية العام، يفيد بوصول "سمير. س. ح"، 22 سنة، مقيم في قرية الجدية التابعة لمركز رشيد، جثة هامدة، تم حفظها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبيّن قيام الطالب المذكور بشنق نفسه بحبل في السقف داخل غرفة النوم، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.





وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



