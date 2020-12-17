أستاذ اقتصاد البترول: انضمام الإمارات لمنتدى شرق المتوسط إضافة جديدة ..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة، إن دولة الإمارات إحدى الدول العربية القوية التي اعتمدت على الاقتصاد غير النفطي، مقارنةً بجميع الدول العربية.





وأضاف جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك صناديق سيادية استثمارية قوية لدولة الإمارات، مؤكدا أن هناك أكثر من 35% من هذه الصناديق السيادية تعمل في قطاع البترول والطاقة، وأحد هذه الصناديق هو صندوق أبوظبي للاستثمار، ويصل حجمه إلى 700 مليار دولار.





وأوضح جمال القليوبي ، أن انضمام الإمارات لمنتدي شرق المتوسط إضافة جديدة، لافتا إلي أن منتدي شرق المتوسط أصبح يجذب الدول الكبرى، لافتا إلى أن هناك رقابة من دولة الإمارات الآن على مشاريع البترول العالمية. الكبرى،



