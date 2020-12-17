مصادر: لا نية لرحيل الجهاز الفني لنادي سموحة في حالة الهزيمة من الاتحاد السكندري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا " الجمعة" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .





ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز في والحصول على ثلاثة نقاط عقب التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري بهدف لكل منهما "١-١".





و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى.





وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في رحيل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي في حالة الهزيمة من الاتحاد السكندري ٬خصوصا بعد تدعيم صفوف الفريق بكافة الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الماضية .





وعلم صدي البلد آن مجلس إدارة نادي سموحة لدية ثقة كبيرة تجاه الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي ولانية للرحيل في حال تلقي الهزيمة من الاتحاد السكندري ٬خصوصا في ظل الخبرات الفنية التي يمتلكها أحمد سامي المدير الفني للفريق بالاضافة إلي رغبتهم في الحفاظ على استقرار اللاعبين.





وحرص المهندس فرج عامر على تدعيم الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي واللاعبين عقب التعادل في المباراة الماضية أمام غزل المحلة.





ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى تحقيق أول فوز بالدورى عقب التعادل الايجابى امام غزل المحلة في الجولة الماضية.





وخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الاتحاد السكندرى ، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام، وشاهد مدرب سموحة عدة مباريات لفريق الاتحاد للوقوف على نقاط القوة والضعف فى "زعيم الثغر خصوصا بعد الأداء القوى امام بيراميدز.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه بعدم الاستهتار مثلما حدث في مباراة المحلة.

ويفتقد سموحة خلال المباراة الأولى جهود لاعبه أحمد الرفاعى الظهير الأيسر والذى يعانى من اصابة فى الركبة ويحتاج إلى 20 يومًا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

الجدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس فى الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع قدوم احمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق ، وينتظر المشاركة فى البطولة العربية خلال الموسم الجديد.











