لحظة إقلاع ريهام سعيد بطائرة متجهة إلى سنغافورة مع أصغر طيار في مصر

عرض برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد، لحظة قيادة وإقلاع طائرة ريهام سعيد متجهة إلى سنغافورة مع أصغر طيار في مصر كابتن نورين.





واستضافت الإعلامية ريهام سعيد أصغر طيار فى مصر الكابتن نورين والتى تحدثت عن بداية مشوارها وتعلمها للطيران، لافتة إلى والديها ساعداها كثيرا لتخطي الأمر ولكن والدتها كانت قلقة فى بداية الأمر.





وأشارت نورين، إلى أن بداية تعلقها بالطيران جاءت خلال سفرها فى مرحلة الإعدادية مع والديها لأداء العمرة للملكة العربية السعودية وانبهرت كثيرا بالطائرات.





ولفتت إلى أنها التحقت بأكاديمية الطيران واستمرت دراستها لمدة 9 أشهر ، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لتعلم الطيران 30 عاما كحد أقصى.





يذكر أن الكابتن نورين هي أصغر طيارة في مصر والتي حلمت بالعمل في الطيران وبالفعل حققته وأنهت دراستها بالفعل ولكن بعد أزمة كورونا وتأثيراتها على قطاع الطيران لم تيأس "نورين" بل قامت بالتعلم فى أكاديمية طيران وتقوم بالتدريب على "ماكيت" لحين التحاقها بعمل فى شركات الطيران.