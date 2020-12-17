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بين الناس

مساكن عثمان بقنا محاصرة بأكوام القمامة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
منطقة مساكن عثمان التابعة لمدينة قنا التى ظن الكثيرون أنها سوف تصبح من أرقى مناطق المحافظة؛ لبعدها النسبى عن زحام المدينة وضوضائها، تحولت إلى منطقة طاردة لسكانها، لا يسكنها إلا  طلاب جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا لأنها المكان الأقرب من جامعة.


قال محمد أحمد من سكان المنطقة فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم القمامة التى تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".

وأشار إلى أنه بسبب تراكم القمامة ينتشر رعاة الأغنام لتأكل من القمامة مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا.

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.
  
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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