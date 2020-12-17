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فن

أحمد حاتم يشارك في تحدي محسود

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:06 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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مصطفى كرم
شارك احمد حاتم في تحدي أغنية "محسود" الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية، ودعا فيه جمهوره إلى غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر احمد حاتم  مقطعًا من غنائه الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، معلقا عليه "انا يسخن الفيديو بس".

وشارك أحمد حاتم مؤخرا في بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".
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