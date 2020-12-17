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فن

بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
ابطال فيلم الخطة
ابطال فيلم الخطة العايمة
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سعيد فراج
قامت جامعة النيل بتكريم عدد من صناع فيلم "الخطة العايمة"، وذلك بعد ندوة أقيمت مع طلاب الجامعة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم منذ أن تم عرضه في السينما أكتوبر الماضي، وكانت الندوة بحضور منتجة الفيلم شهد رمزي وكل من الفنان علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والذين أجابوا علي جميع الأسئلة التي وجهت لهم عن الفيلم أو العديد من الامور في اطار من الود والكوميديا التي سيطرت علي اللقاء. 

وشهدت الندوة التي نظمها الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، بالتعاون مع إسماعيل فايق المسؤول عن دور السينما في مصر، والذي كان أحد طلاب الجامعة، تكريم أبطال الفيلم على النجاح ومنحهم شهادات تقدير. 

وعلى الرغم من تقليل نسبة إشغال السينما بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الفيلم حقق نجاح ملحوظ في ظروف صعبة، إذ اقتربت إيرادات الفيلم من 10 ملايين جنيه في شهرين فقط، كما حقق إيرادات عالية جدا خارج مصر وصلت إلى 70 مليون جنيه في السعودية، و7 ملايين جنيه في الإمارات.
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
بالصور.. جامعة النيل تكرم صناع الخطة العايمة
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