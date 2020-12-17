البحر الأحمر تستعجل إخلاء موقع «النصر للتعدين» في القصير

طالب اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير،قيادات شركة النصر للتعدين بسرعة إخلاء أرض الشركة بمدينة القصير ونقل المعدات والمخازن إلى الأرض البديلة المخصصة للشركة وسط مطالب من أهالي المدينة بالإبقاء والحفاظ على المنشآت والمباني التاريخية التي تعود لأكثر من ١٠٠ عام والتي اقامها الايطاليون خلال تواجدهم بالمدينة.





وأكد «نصر» خلال اجتماعه مع الدكتور أيمن راشد، رئيس قطاع بشركة النصر للتعدين، وعدد من رؤساء القطاع ومديرى عموم بالشركة، الأربعاء، بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود المحضر التنسيقي الذي تم بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ولاية الأرض للوحدة المحلية بما يحقق الصالح العام وصالح الدولة واستغلال أحد أصول الدولة المهملة.

وأوضح رئيس مدينة القصير اعن النقاط التي تمثل عوائق لدى الشركة في إخلاء وتسليم الأرض تتركز في مساكن العاملين والمعدات الموجودة والمخازن.





وعقب الاجتماع تفقد رئيس مدينة القصير، ووفد شركة النصر للتعدين، موقع الشركة القديم، لاستكمال بحث أوجه الموضوع على الطبيعة استعرض نصر خلال الجولة التفقدية، كيفية الوصول إلى الحلول المناسبة بشأن استلام الشركة الموقع البديل، وتحديد لقاء آخر لمناقشة ماتم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوحدة.





وفى نهاية الجولة أكد رئيس مدينة القصير على أن هناك جدية وتوافق في الآراء بشكل مبدئى، وأن معاينة الموقع على الطبيعة جاء بنتائج مثمرة، سوف يتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة.





كان مجلس الوزراء قد وافق على نقل ملكية نصف مليون متر من النصر للتعدين والفوسفات للوحدة المحلية لمدينة القصير لاقامة مشروع سياحي ومارينا عالمي لليخوت وتعويض الشركة بأرض بديلة تطبيقا لخطة استخدام اراضي الدولة غير المستغلة وقرار مجلس الوزراء حيث تقدر قيمة الارض بنحو ب٢ مليار جنيه حيث تم حصر جميع اصول الدولة الغير مستغلة وانشاء إدارة الأصول الغير مستغلة بوزارة التخطيط طبقا لقرار مجلس الوزراء بنقل قطعة الأرض الخاصة بالشركة لولاية مدينة القصير.