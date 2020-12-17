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100 تابوت.. زاهي حواس: اكتشافات سقارة جعلت نتفليكس تنتج فيلما عنها ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
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إبراهيم القادري
قال العالم الأثري زاهي حواس، إن اكتشاف سقارة كان عبارة عن 100 تابوت، وكان له أهمية كبيرة من الناحية الدعائية والسياحية والشعبية، مؤكدًا أن سقارة اكتشف فيها على مدار الأزمنة الماضية أكثر من 2000 تابوت.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك بعثة فرنسية استخرجت من سقارة سنة 2009 العديد من التوابيت، لافتا إلى أن توابيت سقارة تعود إلى الأسرة الـ 26 لسنة 500 قبل الميلاد، وكانت عبارة عن مدافن لمصر بأكلمها، وبها ورش صناعة التوابيت، وآبار الدفن.

وأوضح زاهي حواس، أن مخرجة فيلم سقارة على "نتفليكس" إنجليزية، وهذا لأول مرة يحدث أن يوجد فيلم يبين عمل المصريين الأثريين بالكامل.

وتابع زاهي حواس، أن الإعلام المصري لا يوجد به برنامج واحد متخصص عن الآثار المصرية، مطالبًا ببرامج متخصصة مبسطة عن الآثار، وتعليم الأطفال الحروف الهيروغليفية.

واستكمل زاهي حواس، أن جولتي مع الأميرة ديانا في الأهرامات هي الأجمل، وكانت الأميرة تعرف الكثير عن الحضارة الفرعونية.

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