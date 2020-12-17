الزمالك: حكم أشيمبونج نهائي ونأمل في التجديد لـ ساسي

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك عن أن قضية "أشيمبونج" تعود بدايتها منذ عامين ونصف العام، مؤكدا أن الحكم الذي حصل عليه اللاعب بالحصول على مليون و200 ألف دولار نهائي.





وأضاف عصام سالم، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيكون هناك اجتماع لاتخاذ خطوة في هذا الأمر.





وتابع "نتمنى أن يكون انتقال مصطفى محمد إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبري وليس لخوض تجربة في الدوري التركي ليكون أحد أبرز اللاعبين مثل محمد صلاح".





وأكد أن "المفاوضات قائمة مع ساسي من أجل تجديد تعاقده، وهو دائمًا يقول إنه من أبناء ميت عقبة، ونتعامل مع الملف بشفافية".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز اليوم، الخميس.

وضمت القائمة كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.





ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



