محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث دار السلام بمستشفى سوهاج الجامعي

انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتفقد حالة مصابي حادث دار السلام والاطمئنان عليهم، بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة ، والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي .





واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.





كان الطريق الزراعي الشرقي عند مدخل قرية "السلام" بمركز دار السلام شهد حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعى وميكروباص، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى.