نائب سوري: قانون قيصر الأمريكي يستهدف منع الدول من مساعدتنا في مرحلة إعادة الإعمار

قال الدكتور محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، إن الحكومة تقوم بكل ما تستطيع، وتوجد هناك إجراءات إسعافية تتخذها الحكومة وحلولًا بعيدة المدى في ظل الظروف الاقتصادية، وظروف الحرب، والتحديات الخارجية التي تواجهها سوريا لن تسمح للحكومة بأن تتصرف بالحرية التي تريد وكما تتمنى.





وأضاف " خير"، خلال لقائه التلفزيوني على قناة "الغد"، أنه كلما نجحنا في تفادي تحدٍ معين في هذا الجانب يأتي تحدٍ جديد وكأن الحرب تشعل من قبل أعداء سوريا، وآخرها كان قانون قيصر في 17 يونيو في هذا العام، وهو أصلا نتيجة لأن هناك إجراءات اقتصادية أحادية بدأت منذ بداية هذه الحرب، وبدأ يتوسع نطاقها إلي أن وصلنا إلي قانون قيصر، والهدف منه منع الدول أن تساعد سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وفي استثمار النتائج السياسية باندحار الإرهاب في سوريا.





وأشار عكام إلي أننا بمجلس الشعب بالأمس وأنا كعضو أقررنا موازنة سوريا لعام 2021م، ومقدار الدعم في هذه الموازنة كان أكبر مقدار دعم كنسبة من الموازنة لكل السنوات السابقة من أجل أن تتحمل الدولة الأعباء الإضافية.





واختتم "السوريون لم يستفيقوا من زحام الحرب والتفجيرات التي هجرت وقتلت أبناءهم ليجدوا أنفسهم أمام أزمة لايقل ألمها عن أزمة الحرب، فـ أزمة الطاقة دفعتهم لتطويع أعمالهم اليومية للتماشي مع الوقت القصير المقنن الذي تأتي فيه الكهرباء والاقتصاد في وسائل تدفئتهم من اسطوانات الغاز المنزلي في سوريا التي تمتلك مخزونا ضخما من احتياطي الغاز يعاني أهلها قسوة البرد".



