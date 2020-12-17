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تعليم

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية. 


حيث شدد وزير التربية والتعليم في كتاب دوري تم إرساله لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا ، وعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم.

كما أكد وزير التربية والتعليم على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية فورا بكافة البيانات الخاصة بالمصابين (طلاب أو معلمين أو عاملين) لإخطار الوزارة بها .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للمخالط لإحدى مصابي فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب او معلم او من العاملين بالنشآت التعليمية ، يطبق عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.

ونبه وزير التربية والتعليم على أن إغلاق أي مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة فقط ، ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، مشيرًا إلى أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.
قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا
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