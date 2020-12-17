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بسبب صورة ومصور.. زاهي حواس: طردت المغنية الأمريكية بيونسيه من الأهرامات في 2010

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:28 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
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إبراهيم القادري
قال العالم الأثري زاهي حواس، إن مصر بأكملها كانت تحتفل بالرقص والغناء مع اكتمال بناء الفراعنة للأهرامات، مؤكدا أنه رد علي "إيلون ماسك" بشكل علمي عندما تحدث عن أن بناة الأهرامات كائنات فضائية.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة "سي بي سي"، ألفتُ كتابًا يكشف عن أسرار بناء الأهرامات باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية".

وأوضح زاهي حواس، أن بعض المشككين يعتقدون أنني محتفظ بالأدلة التي تثبت أن الهرم لا يعود تشييده على يد المصريين.

وتابع زاهي حواس، "طلبت من الرئيس الأمريكى السابق أوباما أن يرتدي الجينز ولا يرتدي البدلة عند زيارة الأهرامات، والتقط صورة مع شبيه فرعوني له على جدران الأهرامات، وهذه الصورة انتشرت في العالم كله، وأهديته قبعتي بعد الزيارة".

واستكمل زاهي حواس، "فى 2010 المغنية الأمريكية بيونسيه نولز طلبت من وزير السياحة مقابلتي، وكان معها مصور وحارس ضخم، وأنا كان معي مصور؛ فقام المصور الخاص بها بالتقاط صورها معي، وعندما جاء المصور الخاص بي للتصوير منعه حارسها، وبعدها قمت بطردها من الأهرامات".

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