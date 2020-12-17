أسد وطيور.. مصطفى وزيري: البعثة المصرية نجحت لأول مرة في اكتشاف مومياوات محنطة

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الموسم الثالث لعمليات الحفر بمنطقة سقارة تم عن طريقها اكتشاف طيور محنطة، لافتا إلى أن وزير الآثار الدكتور خالد العنانى وجه بعرض الحفائر والاكتشافات الأثرية فى المتاحف.





وأوضح "وزيرى" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن متحف شرم الشيخ الذى تم افتتاحه مؤخرا فى 31 أكتوبر من العام الحالى شهد عرضا لمومياوات أثرية من منطقة سقارة، لافتا إلى أن متحف الأقصر يضم مئات المومياوات الحيوانية من القطط المحنطة.





وأشار إلى أن متحف الأقصر يضم 150 تمثالًا للقطط من الخشب، والبرونز، ومعادن مختلفة، لافتا إلى أن تم عمل دراسة على هذه القطط، وتم اكتشاف أنها لمومياء أسد محنط.





وأكد أن البعثة المصرية للحفريات الأثرية المصرية نجحت لأول مرة فى اكتشاف المومياوات الأسد المحنطة وذلك لأول مرة فى تاريخ الاكتشافات الأثرية فى العالم.





وتابع "وزيرى"، أنه تم اكتشاف مومياوات أثرية أيضا للنمس وتم عمل دراسات عنها واكتشاف أنها "نسناس" القرد الصغير بالإضافة إلى اكتشاف مومياوات لجعران والتى يتزين بها متحف شرم الشيخ.