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الأعلى للآثار: أعمال الحفر للكشف عن المومياوات تمت في درجة حرارة 50 درجة مئوية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
مومياوات
مومياوات
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف شرم الشيخ يتزين بـ مومياوات ثعبان الكوبرا المحنطة، لافتا إلى أن أغسطس 2020 شهد الموسم الرابع من الحفريات الأثرية، واتضح أن الجزء الشرقى منها خاص بالمومياوات الشرقية، أما الغربى فظهرت فيه آبار في باطن الأرض.

ولفت "وزيرى" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن أعمال الحفر تمت فى منطقة دراع أبو النجا، والعساسيف فى جبانة غرب طيبة فى شهر مايو من الشهر، وحتى أغسطس فى درجات حرارة تصل 50 درجة مئوية، ولم تتوقف أعمال الحفر الأثرى رغم ارتفاع درجات الحرارة. 

وأشار إلى أن أعمال الحفائر دقيقة وتتطلب التعامل بدقة شديدة مع الحفائر الأثرية سواء الفرش، المسطرين، أما الجزء الشمالى يتطلب الحفر أسفل 12 م بعمق البئر بوجود توابيت آدمية.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالحفر فى أعمال الرديم  بعمل جهد غير مسبوق ووجود بعثة مصرية من عمالة فنية، مفتشين، مرممين ومدير موقع وبالفعل تم اكتشاف مجموعة من المقابر تعود للدولة القديمة، والحديثة مع بداية مومياوات حيوانية صغيرة الحجم.

وتابع أن أعمال الحفر بدأت فى جبابة البوستاتية، ثم تم الكشف عن مقبرة من أروع  المقابر الفرعونية تسمى "واحتى"  باكتشاف 65 تمثالا منحوتا فى المقبرة بنقوش وألوان رائعة تعود لفترة الأسرة الخامسة الفرعونية.

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