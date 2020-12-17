عصام هلال: الدولة نجحت في إجراء انتخابات الشيوخ والنواب وسط ظروف صعبة ..فيديو

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة بأجهزتها نجحت في إجراء انتخابات الشيوخ والنواب وسط ظروف صعبة، وهي أزمة فيروس كورون ا وكان هناك مجهود كبير مبذول لنجاح هذه الاستحقاقات.





وأضاف عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر الآن أمام بنية سياسية أساسية قوية تستطيع من خلالها التحكم في مجريات الأمور وهذا يساعدنا علي ألا نعطي فرصة إلي الجماعات الإرهابية المتطرفة من القفز مرة أخرى .





وأوضح عصام هلال، ليس هناك أى تخوف من اختلاف الأفكار داخل غرفتي البرلمان لأنه في مصلحة المواطن وهذا ما نسعى إ ليه جميعا.





ومن جانبه تابع النائب طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان بغرفتيه يحتاج إلى كل الآراء والتوجهات وهو ما تم من خلال القائمة الوطنية وهذه المرحلة تحتاج إليه جميع الأفكار والتوجيهات وهذا ما قمنا بعمله بجميع الأطياف داخل القائمة الوطنية جانبهالأفكاربعملهالأطياف





واستكمل طارق تهامي، أن جميع الأحزاب والأطياف الآن كل ما يهمهم هو الحفاظ علي مصلحة الوطن وهذا من خلال القائمة الوطنية.



