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فؤاد عودة: كورونا أصبح أشرس وأكثر انتشارا بـ 13 مرة عن بدايته

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إنه خلال شهر 9 الماضي صرحنا بأن فيروس كورونا حدث به عدد من التغيرات وصل إلى 22 تغييرا وتحول، معقبا: الفيروس أصبح أشرس وأكثر انتشارا بـ 13 مرة عن بدايته.

وأكمل "عودة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون اي"، تحدثنا عن هذا الأمر منذ شهور، معقبا: الأمر معروف ولكن لم يتم الإعلان عنه..والعديد من الدول تعمل على إخفاء الكثير من التفاصيل الخاصة بتطور الفيروس لديها.

وأشار إلى أن تغيير وتنوع الأعراض الخاصة بالفيروس تحدث نتيجة تغير جينات الفيروس، معقبا: تغير الفيروس سيؤثر على اللقاحات وتأثيرها عليه.

وفي نفس السياق حذرت دراسة علمية جديدة من أن السلالة الحالية لفيروس كورونا أخطر من السلالة القديمة وتنتشر بشكل أسرع. 

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العلماء اكتشفوا 17 تحولًا جديدًا في سلالة كورونا المتطورة، من خلال تفشيه ذو الوتيرة العالية داخل بريطانيا. 

وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه التحولات طرأت في البروتين الخاص بالفيروس، الذي يلتصق بالخلايا البشرية ويتسبب في المرض. 

ورأت الدراسة البريطانية أن هذه التحولات شديدة الأهمية لأنها تطرأ داخل البروتين الذي تستهدفه اللقاحات الجديدة التي أنتجتها شركة "فايزر" لمعالجة الفيروس. 
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