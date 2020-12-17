خورشيد: أعراض الموجة الثانية من كورونا قد تتحول من الجهاز التنفسي الي الهضمي

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير "إيدج" تحت عنوان "كوفيد ١٩ من أمراض الصدر إلى أمراض الجهاز الهضمي"، برئاسة دكتور محمد خورشيد أخصائي الجهاز الهضمي والكبد ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير وبمشاركة الدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا وبحضور نخبة كبيرة من كبار أطباء الجهاز الهضمي في مصر والوطن العربي.
تحدث
المؤتمر عن فيروس كورونا المستجد وتحول أعراضه للجهاز الهضمي وتناول مستقبل أمراض الجهاز الهضمي المناعية في مصر إلى جانب الحديث عن ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية، فضلا عن
الحديث عن كوفيد ١٩ كورونا حيث الأعراض والأسباب ومراحل تطور المرض في موجته الثانية عالميا بأعراض مختلفة عن الموجة الأولي واحتمالية انتقالها من الجهاز
التنفسي والصدر إلي الجهاز الهضمي.
وأكد الدكتور محمد خورشيد، أن الموجة الثانية من كورونا قد تتحول فيها الأعراض من الجهاز
التنفسي والصدر إلى الجهاز الهضمي وتحمل أعراض مشابهة للنزلة المعوية مثل القيء
المستمر والإسهال وإرتفاع درجة الحرارة التي لا تستجيب للانخفاض بأدوية الخافضة
للحرارة مما يجعل المسحة التي يقوم بها المصاب سلبية و هذا يشكل خطورة لأننا في
هذه الحالة لا يمكننا إكتشاف الفيروس ولكن المطمئن أن حدة الإصابة بالفيروس
أضعف مما سبق.
وأشار إلى أننا لم ننتهِ بعد من الموجة الأولي لفيروس كورونا وأن تشخيص كورونا علي شكل المرض وأعراضه والطبيب المعالج و بالتزامن مع إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي أعلنت شركة اسينو السويسرية للأدوية عن تواجدها في السوق المصري.
وقال الدكتور محمد علاء
مدير الشركة، إن الدخول للسوق المصري يهدف إلي المشاركة في تحسين صحة المريض
المصري ولاسيما مريض ارتجاع المريء مع وجود أكثر من خطة لتوفير أدوية تخدم
المريض المصري خاصة أدوية الأمراض المزمنة بمختلف أنواعها.