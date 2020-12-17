ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيبة قلبي.. نشوى مصطفى تنشر صورة لـ نجلتها مريم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لنجلتها. 

وعلقت نشوى مصطفى على صورة نجلتها قائلة "حبيبة قلبي مريم بنتي ماشاء الله تبارك الرحمن". 

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.

وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا الي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.

وتوجهت نشوى مصطفى، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما يبذلونه من جهد وتحدٍ لمساعدة المرضى.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى "اعترف بأنني اهملت لأن عند انتشار فيروس كورونا في شهر 3 الماضي كنت ملتزمة جدا جدا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضافت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة اون اى ، أن فيروس كورونا أصابني يوم 27/10 الماضي مؤكدة ان درجة حرارتها وصلت الي 39 .

وأوضحت نشوي ، ان بعد الكشف علي تبين انني مصابة بفيروس كورونا من الدرجة الثالثة، لافتة إلى أن درجة حرارتي لم تكن تنخفض وجميع المستشفيات رفضت استقبالي بسبب عدم استقبالهم لفيروس كورونا.


واستطرد: لم اكن اتخيل ان يكون الالم بهذه القوة ولم اكن اعرف ان كمامة بـ3 جنيهات تكون هي سبب الوقاية من فيروس كورونا وتم علاجي في مستشفى العجوزة الحكومي مجانا.

واكملت : ان الجميع يجب ان ينتبه ويحافظون على أنفسهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واكتشفت إصابة امي بفيروس سى وتم علاجها في مستشفى امبابة مجانا ايضا واتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية والى وزيرة الصحة بسبب التطورات التي حدثت في القطاع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ياسر عبيدو يكتب: بلاش كوفيد إحنا غلابة

تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية لـ فايق عزب وميس حمدان ونشوى مصطفى

أخبار الفن.. تفاصيل تجاوز نشوى مصطفى محنة كورونا.. إنجى وجدان ترزق بـ مولودة

نبيل الحلفاوي يعلق على شفاء نشوى مصطفى من فيروس كورونا

نشوى مصطفى تحكي تجربتها مع فيروس كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق والسكة الحديد يطبقان إجراءات صارمة لمواجهة الطقس السيئ

بعد عام من انفصالها عن أحمد فلوكس.. هنا شيحة تعيش قصة حب جديدة

الزمالك يعلن موقفه من الحكم لصالح بنيامين اشيومبونج

نرفض التدخل فى شئون الدول.. بسام راضي: لقاء السيسى ومحمد بن زايد تطرق لـ ملف المصالحة مع قطر

الفرعون يصعد للقمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك توتنهام

"قانون الإخصاء".. باكستان تنتفض ضد الجرائم الجنسية بعد التعدي على أم أمام أبنائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟