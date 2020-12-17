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أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية تبحث مع المبعوث الكونغولي دعم مصر لجهود بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي
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أ ش أ
بحثت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، مع البروفيسور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2021، سبل دعم مصر للجهود الكونغولية من أجل الإعداد لرئاستها المقبلة للاتحاد الإفريقي.

يأتي اللقاء في إطار الزيارة الحالية التي يجريها المبعوث الكونغولي إلى مصر حيث عقد اجتماعا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية سامح شكري، كما عقد المسئول الكونغولي لقاءً موسعًا مع مجموعة من القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، شملت القطاع الإفريقي وإدارات المراسم والمؤتمرات والأمن بجانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك لبحث احتياجات الكونغو الديمقراطية في هذا الصدد والنظر في سُبُل تلبيتها.

وأشاد المسؤول الكونغولي بحسن استقباله بالقاهرة، مستعرضًا جهود الحكومة الكونغولية وأولويات رئاستها والتي تتضمن مكافحة الفساد وتمكين المرأة وضبط الحدود.

وأعرب عن أمله في الاستفادة من القدرات المصرية لتدريب الكوادر الكونغولية في شتى المجالات؛ وخاصةً تلك التي من شأنها إنجاح رئاستهم القادمة للاتحاد، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة اتساقًا مع موضوع العام المقبل بالاتحاد والخاص بحماية التراث الإفريقي.

كما تم إطلاع المسئول الكونغولي على الموقف المصري إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من خلال مسئولي القطاعات والإدارات السياسية المعنية بوزارة الخارجية.

ذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبعوث الكونغولي التقى بمسؤولي وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والصحة من أجل التشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الموضوعات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ومكافحة جائحة كورونا والتجارة الإلكترونية وعقد المؤتمرات والقمم بالطرق الافتراضية، على نحو يصب في صالح إنجاح الرئاسة المقبلة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي.
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