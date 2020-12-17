الصحة الإيطالية: تسجيل 680 حالة وفاة و17 ألفا و572 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 680 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعًا مقارنة مع 846 وفاة في اليوم السابق.



وشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في البلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل عدد الإصابات إلى 17 ألفًا و572 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14844 إصابة أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في إيطاليا منذ بداية الجائحة إلى مليون و888 ألفًا و144 إصابة مؤكدة، من بينها 66537 حالة وفاة و645706 حالات نشطة ومليون و175901 حالة شفاء؛ حيث تتصدر إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا بكورونا من حيث عدد الوفيات.