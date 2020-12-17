الصحة البرازيلية: تسجيل 936 حالة وفاة و70674 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز 7 ملايين حالة.



وسجلت وزارة الصحة البرازيلية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، 936 وفاة جديدة، و70 ألفًا و574 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 183735، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7040608 .