مصر تعرب عن تعازيها للجزائر في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية أمس، الأربعاء، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية مما أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.



وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت مصر ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.