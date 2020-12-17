تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم، الخميس، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي..





الجونة x المصري





محمود بسيوني "حكم ساحة "





شهاب رشاد "مساعد أول"





خالد رمضان "مساعد ثاني "





أحمد حسونة "حكم رابع"





مصطفي مدحت "حكم فيديو"





أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".





وتقام المباراة باستاد برج العرب في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا .





الإسماعيلي x الإنتاج الحربي





محمود البنا "حكم ساحة"





مصطفى عطية "مساعد أول "





عماد العقاد "مساعد ثان "





خالد منسي "حكم رابع"





محمود ناصف "حكم فيديو"





سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".

وتقام المباراة باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء





بيراميدز x الزمالك





محمد عادل "حكم ساحة"





سمير جمال "مساعد أول "





أحمد صلاح "مساعد ثان "





محمود رشدي "حكم رابع"





جهاد جريشة "حكم فيديو"





محمود ناجي "مساعد حكم فيديو.

وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة ونصف مساء