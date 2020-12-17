تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم، الخميس، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي..
الجونة x المصري
محمود بسيوني "حكم ساحة "
شهاب رشاد "مساعد أول"
خالد رمضان "مساعد ثاني "
أحمد حسونة "حكم رابع"
مصطفي مدحت "حكم فيديو"
أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".
وتقام المباراة باستاد برج العرب في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا .
الإسماعيلي x الإنتاج الحربي
محمود البنا "حكم ساحة"
مصطفى عطية "مساعد أول "
عماد العقاد "مساعد ثان "
خالد منسي "حكم رابع"
محمود ناصف "حكم فيديو"
سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".
وتقام المباراة باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء
بيراميدز x الزمالك
محمد عادل "حكم ساحة"
سمير جمال "مساعد أول "
أحمد صلاح "مساعد ثان "
محمود رشدي "حكم رابع"
جهاد جريشة "حكم فيديو"
محمود ناجي "مساعد حكم فيديو.
وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة ونصف مساء