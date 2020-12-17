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رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك وبيراميدز
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حسام الحارتي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم، الخميس، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي..


الجونة x المصري 


محمود بسيوني "حكم ساحة "


شهاب رشاد "مساعد أول" 


خالد رمضان "مساعد ثاني "


أحمد حسونة "حكم رابع" 


مصطفي مدحت "حكم فيديو"


أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".


وتقام المباراة باستاد برج العرب في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا .


الإسماعيلي x الإنتاج الحربي 


محمود البنا "حكم ساحة"

مصطفى عطية "مساعد أول "

عماد العقاد "مساعد ثان "

خالد منسي "حكم رابع"

محمود ناصف "حكم فيديو"

سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".

وتقام المباراة باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء 


بيراميدز x الزمالك


محمد عادل "حكم ساحة"

سمير جمال "مساعد أول "

أحمد صلاح "مساعد ثان "

محمود رشدي "حكم رابع"

جهاد جريشة "حكم فيديو"

محمود ناجي "مساعد حكم فيديو.

وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة ونصف مساء

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