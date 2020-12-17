تعرف على ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية في البرلمان العربي

شهد البرلمان العربي خلال الـ 24 ساعة الماضية أحداثا ًعديدة عكست حالة الحراك النشط للبرلمان فى دورته الجديدة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، حيث استهل البرلمان صباح الأربعاء مشاركته فى الاتحاد البرلماني الدولي فى الاجتماع المشترك الرابع بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.





و شارك فى الاجتماع علوى الباشا رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، الذي جاء ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.





وخلال المناقشات، ألقى علوى الباشا مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على تنامي الاهتمام الدولي بضحايا الإرهاب في المحورين الأول والرابع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي عانت من خطر الإرهاب وتداعياته، مما ترتب عليه سقوط أعداد لا حصر لها من ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة أغلبهم من المدنيين، وتزامن ذلك مع تدخل قوى إقليمية خارجية تعمل على إثارة بعض الصراعات في المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية، لهدف واضح هو زعزعة الاستقرار وتقويض قدرات الدول العربية على تحقيق النمو والتقدم، وهو ما يفاقم من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية.





وأضاف في مداخلته أن البرلمان العربي يؤكد على أهمية سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، فضلًا عن إنشاء صناديق عربية وطنية لتعويضهم، منوهًا إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ستعمل على إصدار مشروع قانون استرشادي عربي لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وتعويضهم ماديًا ومعنويًا.





وشدَّد علوى الباشا في مداخلته على العناصر الرئيسية التي تقوم عليها رؤية البرلمان العربي تجاه هذا الموضوع، وأهمها ضرورة شمولية تعويض ضحايا الإرهاب، خاصةً أن الضرر الذي يلحق بهم ليس ضررًا ماديًا أو جسديًا فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل، ومن ثم يجب أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.





وفى سياق متصل، اختار أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، فاطمة الطوسي لرئاسة اللجنة المعنية بدراسة إعداد "مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي".





وهنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، فاطمة الطوسي على الثقة التي حاز ت عليها من أعضاء اللجنة، معربًا لها عن ثقته التامة في رئاستها لأعمال هذه اللجنة وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.





كما اختار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض نائب رئيس اللجنة ، لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020م.



