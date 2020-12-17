3700 حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة وفيات يومية ناجمة عن فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3700 حالة وفاة و250 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية وصلت إلى بداية طريق القضاء على فيروس كورونا ولكن ما زال العمل مستمر من أجل الاستخدام الفعال للقاحات فى الولايات المختلفة.





وقال الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر": "لقد وصلنا إلى بداية نهاية جائحة فيروس كورونا فى أمريكا. لكن لدينا طرقًا لنقطعها - والاستخدام الفعال للعلاجات لا يقل أهمية عن أى وقت مضى".





وأشار البيت الأبيض، إلى أنه منذ اللحظة الأولى الذى ظهر فيها وباء كورونا فى الولايات المتحدة وهم يعملون على إنتاج وتطوير لقاح فعال وآمن على صحة الأمريكيين.



