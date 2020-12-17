ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يا لها من ليلة.. فابينيو يعلق على فوز ليفربول

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على توتنهام 2-1، في إطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر فابينيو مجموعة من الصور له مع فريقه وعلق "يا لها من ليلة يا ريدز.. فوز مذهل نحن نستمر في التحرك يا اولاد". 


وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.


هاري كين كاد أيضًا أن يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدة جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.

وفي الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، أحرز فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة، مانحًا فريقه نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 28 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاح يسجل وسون يرد.. ليفربول يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي

70 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول.. وتوتنهام يحاول

ليفربول ضد توتنهام .. العارضة تحرم ماني من هدف التقدم

القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

ليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام ويصعد لصدارة البريميرليج

مشادة كلامية بين كلوب ومورينيو عقب نهاية لقاء ليفربول وتوتنهام

ترشيحاتنا

فيرمينو يتصدر تويتر بعد إحرازه هدفا قاتلا في شباك توتنهام

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

الأعلى للآثار: أعمال الحفر للكشف عن المومياوات تمت في درجة حرارة 50 درجة مئوية

جريمة.. هانى الناظر يوجه رسالة مهمة لـ من يعانون من البرد

مشادة كلامية بين كلوب ومورينيو عقب نهاية لقاء ليفربول وتوتنهام

مستشار المفتي يوضح معنى شهور العدة للزوجة المتوفى عنها زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 | صور

شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه

عملية بحث على جوجل كشفتها.. مربية بلا قلب تضرب طفلة حتى الموت