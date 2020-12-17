حلاوة الذكريات.. كريم فهمي يسترجع أيام طفولته بصورة قديمة

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بصورة له أيام طفولته.





وقارن كريم فهمي بين طفولته والحاضر معلقا "هل يا ترى كانت الحياة بسيطه وعفويه او هى حلاوة الذكريات تزين في عيوننا الماضي فنستلذ به".

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وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.





يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.



