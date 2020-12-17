أنا مكسورة الخاطر.. حلا الترك تكشف تفاصيل خلافها مع والدتها

عبرت الفنانة حلا الترك عن ألمها من الكم الهائل من التجريح الذي تتعرض له فيما يتعلق بخلافها مع والدتها منى السابر، وفق قولها.





وأكدت حلا أنها أحبت من خلال هذه الرسالة التوجه إلى جمهورها بعد صمت طويل على الرغم من الكلام القاسي الذي أطلق تجاهها.





وجاء في رسالتها: "الاغلب ظلمني وشتمني سواء من بعض الناس والفنانين للأسف وكل يوم اشوف واسمع كلام وانام وانا مكسورة الخاطر.. كل ذنبي اني اعيش في ظروف استثنائية من الممكن اي شخص يعيشها ويمر فيها ولكن لأني موجودة في الوسط الفني ما يعني اني لازم اتحمل هالكم من الإساءة".





وأضافت "اعتبروني بنتكم او اختكم او اي شخص عزيز عليكم هل بترضون تحكمون وحتى ما تعرفون شلي صاير، في احد منكم تسأل هالبنت يلي عمرها 18 سنة واللي عانت سنوات من التشتت الاسري ادي ممكن تتحمل وهل هي ممكن تتحمل اكثر واكثر".





وتابعت "كل اللي اقدر اقوله انكم ظلمتوني وانا ما رفعت على امي قضية ولا تسببت بالأمور يلي تصير وفي كل لقاء اطلع اقول مهما امي سوت فيني تظل امي احبها واتمنى لها الخير بس هي امي فكرت شو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات يلي طلعت فيها. الموضوع عند القضاء البحريني والموضوع اكبر من حلا وفي راح أظهر لكم كل شي ولكن لا أقدر اتكلم واصرخ حاليا للأسف".





وواصلت حلا: "اتمنى تكونون اكثر رحمة في كلامكم بالنهاية انا بنت بسيطة في مشاعري وحبي للناس وما استاهل كل هذا التجريح والكلام ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".



