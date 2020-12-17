السيسي وبن زايد يؤكدان مواصلة التصدي المشترك لتهديدات أمن واستقرار المنطقة.. والسعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاحات كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 24 حالة وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

العاهل البحريني يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا

بومبيو يدخل الحجر بعد مخالطته مصابا بكورونا

المفوضية الأوروبية: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في نفس اليوم بدول الاتحاد الأوروبي

ألمانيا: بدء إجراءات الإغلاق الشامل لكبح تفشي كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، حيث أكدا مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة.





وشدد السيسي على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى الى زعزعة استقراره"، فيما أكد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين "للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها".





وأفادت "الراي" بأن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تسجيل 544 اصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 269 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105719 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "القبس" عن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قوله إن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا، مؤكدًا وصول أول دفعة من لقاح كورونا للمملكة.





وذكرت "الأنباء" أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.





دوليًا، قالت "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وضع نفسه في الحجر بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، فيما قالت الوزارة إن بومبيو "خضع لفحص أتت نتيجته سلبية".





ونقلت "الراي" عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قولها إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 "في اليوم نفسه" عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوء أخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر/ بايونتيك.



