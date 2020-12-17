بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

كشفت مؤخرا شركة مرسيدس الألمانية العريقة عن أحدث إصداراتها وهي السيارة المتنقلة بريفيا SWAN 9699، والتي تقع وسط موديلات عديدة تحمل نفس المفهوم وبمعاني الخصوصية التامة.





زودت بريفيا SWAN 9699 بمحرك ديزل بنفس القدرات الرائعة لسبرنتر 316 CD من مرسيدس ، ويبلغ طول الشاحنة حوالي 7 أمتار (275 بوصة) وبلغ وزنها ثلاثة أطنان ونصف (7715 رطلًا).





تسع الشاحنة داخليًا إلى أربعة ركاب، كما ضمت قدرات الاستقبال للرحلات الطويلة والقصيرة، فشملت التجهيزات طاولة معيشة ومطبخًا صغيرًا مزودا بأحدث الأنظمة لإعداد الوجبات المختلفة، وكابينة نوم كاملة ذات مراتب اسفنجية بنقوشات الورود والخطوط الفضية، وأماكن للتخزين أعلى هذه الكابينة تتسع إلى العديد من الأغراض بـ 6 مقابض.





حصلت الشاحنة أيضًا على نوافذ عريضة تسمح بالاستمتاع برؤية أفضل، ودخول الاضاءة النهارية داخل الكابينة، مع امكانية غلقها بالستائر القماشية، بالإضافة إلى مقاعد أمامية دوارة يمكن استخدامها داخل غرفة المعيشة، ومساحة تخزينية أخرى أسفل المقاعد.





تمتعت الشاحنة المتنقلة بريفيا SWAN 9699 بأجهزة تلفاز، الأول داخل الكابينة الداخلية، والأخر خلف المقاعد الامامية، توجد أيضًا داخل هذا الشاحنة كابينة دش للاستحمام، وحوض ورحاض دوار، كما ضمت أيضًا العديد من الإضاءات الداخلية، وتكييف مركزي يتوسط هذه الكابينة.



