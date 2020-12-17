مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة

يحيى الفنان مصطفى حجاج حفلا غنائيا فى ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويشدو مصطفى حجاج بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها "100 وش، وتعظيم سلام للمخلصين".

وكان أ طلق المنتج هانى محروس أحدث أغاني المطرب مصطفى حجاج "تعظيم سلام" عبر قناته الخاصة على يوتيوب.





ويشارك مصطفى حجاج الأغنية مطرب المهرجانات السادات.





كان محروس طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة.



