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أخبار البلد

حدث ليلا.. 544 إصابة جديدة بـ كورونا.. معمرة 104 أعوام تنتصر على الفيروس.. والنيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نرصد أبرزها في التقرير التالي :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج  269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.


قال حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر أصبحت تستخدم 500 ألف لتر من الأكسجين بدلًا من 400 ألف، موضحًا أن "سبب ارتفاع نسبة الأكسجين كان نتيجة الإصابة بكورونا وغيرها من الأمراض التنفسية".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة معمرة إسبانية عمرها 104 أعوام المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي بعد تغلبها على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون أسبوعين، وذلك بعد مضي عام واحد على تغلبها على فيروس الإنفلونزا من النوع (أ).

أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيه إصابتها وابنتها علياء بفيروس كورونا المستجد.

أقدم طالب جامعي على الانتحار شنقًا داخل شقته بقرية الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى داخل مستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طمأن بتسوي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، متابعيه وجماهير الأهلي، على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم جسديًا على فتاة جامعية والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة ميت غمر" أثناء عودتها إلى منزلها. 

كشفت تحريات الأجهزة بالجيزة، عن ملابسات العثور على "قدم مبتورة" داخل جوال بمنطقة أرض اللواء، حيث تبين أنها ساق لمريض تم بترها في عملية جراحية بأحد مستشفيات العجوزة، وأن "حانوتي" وراء التخلص منها أثناء ذهابه إلى دفنها. 

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة صباح اليوم، الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر إلى الدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

واصلت النيابة، التحقيق في واقعة استدراج طبيب لممارسة الرذيلة مع فتاة ساقطة، بعدما طلبت منه الممرضة الخاصة به توقيع الكشف الطبي على مريضة فى منزلها لعدم قدرتها على الحركة، ثم ابتزوه بتصويره عاريًا، وطلبوا منه أموالا لعدم نشر صور وفيديوهات له، على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير به، وعثرت الشرطة على فيديو للطبيب فى وضع مخلٍ، على هاتف أحد المتهمين بعد ضبطهم.


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