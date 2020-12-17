حدث ليلا.. 544 إصابة جديدة بـ كورونا.. معمرة 104 أعوام تنتصر على الفيروس.. والنيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر

واصلت النيابة، التحقيق في واقعة استدراج طبيب لممارسة الرذيلة مع فتاة ساقطة، بعدما طلبت منه الممرضة الخاصة به توقيع الكشف الطبي على مريضة فى منزلها لعدم قدرتها على الحركة، ثم ابتزوه بتصويره عاريًا، وطلبوا منه أموالا لعدم نشر صور وفيديوهات له، على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير به، وعثرت الشرطة على فيديو للطبيب فى وضع مخلٍ، على هاتف أحد المتهمين بعد ضبطهم.



