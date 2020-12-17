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رياضة

أحسنتم صنعا يا شباب.. ماني يعلق على تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
ماني
ماني
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مصطفى كرم
احتفل ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على توتنهام 2-1 في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتصدر جدول الدوري. 

ونشر "ماني"، مجموعة من الصور له مع فريقه من اللقاء، معلقًا "أحسنتم صنعًا يا شباب".

وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.

هاري كين كاد أيضًا أن يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدة جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.

وفي الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، أحرز فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة، مانحًا فريقه نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 28 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الثاني.

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