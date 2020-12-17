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تعليم

انطلاق فعاليات مسابقة المخترع الصغير بمدارس شمال سيناء

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مسابقة "المخترع الصغير" لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية بمراكز المحافظة الستة، تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، بالتعاون مع توجيه عام العلوم على مستوى المحافظة، ومشاركة الإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. 

تنفذ المسابقة تحت إشراف حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ومتابعة إيمان الخليلى وخالد حمدان مدير عام الاتحادات الطلابية.

وقال حمزة رضوان إن مسابقة الأفكار تتبنى الابتكارات الجديدة من الطلاب النوابغ، وتستهدف ترشيد استهلاك الوقود والمياه والكهرباء، موضحا أن الهدف الأسمى من تنظيم تلك المسابقة العلمية، يتمثل في اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين وإعداد جيل من المبدعين قادر على مواكبة التقدم والتطوير التكنولوجي لخدمة المجتمع.

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