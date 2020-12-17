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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية.. وصلاح محسن يحتفل بعيد ميلاد طفله

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
موسيماني
موسيماني
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


طمأن بتسوي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب موسيماني عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة (X-rays)، وسأحصل على مشورة الأطباء غدًا".


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول امام توتنهام وإحرازه هدف التقديم لفريقه والتي انتهت بفوز ليفربول"2_1"

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انا عمرى ما شفت محمد صلاح بيعمل باك ورد او دابل كيك المفروض يطور نفسه ف الحته دى حتى لو مش هيجيب منها اجوان بيبقى شكلها حلو زى بتاعه مانى النهارده" 


احتفل صلاح محسن لاعب النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد طفله الصغير . 

ونشر صلاح محسن صورة له مع زوجته وطفله وعلق عليها قائلا "كل سنة و أنتو ف حياتي ربنا يخليك لينا يا مالك و بياركلنا فيك يارب" 


شارك الفنان محمد محسن جمهورة في تحدي أغنية "محسود" الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه، ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

وظهر محمد محسن وهو يغني أغنية " محسود " وهو يتجول داخل منزله بطريقه مميزة  وعلق عليها قائلا " انسى الدنيا ياعم الحاج".
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