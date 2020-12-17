أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :





مصطفي محمد.. صانع انتصارات الزمالك على بيراميدز













تحمل مباريات الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز ذكرى طيبة في صدور جماهير القلعة البيضاء، ويراها البعض البداية الحقيقية، والبعض الآخر يراها "تأكيد الجدارة"، للاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر.













سأعود قريبا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

















طمأن بتسوي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، متابعيه وجماهير الأهلي، على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.













سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر تواجد بغرفة خلع الملابس لمساندة اللاعبين

























قال معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، إن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة في ظل الإمكانيات الجيدة التي يمتلكها الفريق على رأسها محمد يوسف، المدير الفني.

















الزمالك: حكم أشيمبونج نهائي ونأمل في التجديد لـ ساسي

























كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك عن أن قضية "أشيمبونج" تعود بدايتها منذ عامين ونصف العام، مؤكدا أن الحكم الذي حصل عليه اللاعب بالحصول على مليون و200 ألف دولار نهائي.









بسبب كورونا.. نقل لاعبي منتخب مصر للشباب إلى فندق خاص

























قرر اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبي منتخبنا الوطني للشباب المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.









ليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام ويصعد لصدارة البريميرليج

















حقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.







