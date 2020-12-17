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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بالصور أول ظهور لهاتف Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. اعرف إزاي تضيف جهة اتصال على واتساب من صورة على هاتفك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:

يعد واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات المراسلة على الهاتف المحمول التي تتيح للمستخدم إرسال الرسائل النصية والدردشة ومشاركة الوسائط، ما في ذلك الرسائل الصوتية والفيديو سواء مع الدردشات الفردية أو الجماعية، وهوا متاح في إصداراين أحدهما خاص بالهواتف الذكية والثاني مخصص لأجهزة الكمبيوتر.

أضافت شركة Signal تحديثا جديدا يجلب دعما للمكالمات المرئية الجماعية إلى تطبيق المراسلة المشفر بما يصل إلى خمسة مشاركين، وذلك في إطار المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركة بعد إضافة العديد من تطبيقات التراسل الأخرى دعما للمكالمات المرئية خلال العام الجاري لمواكبة التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كروونا المستجد.

أعلنت شركة جوجل Google،  الأربعاء، عن ميزة جديدة مثيرة لللاهتمام لخدمة الصور الخاصة بها، يطلق عليها الصور السينمائية Cinematic photos، والتي تتيح لتطبيق Google Photos، إنشاء صورا ذات تأثير ثلاثي الأبعاد تلقائيا باستخدام تقنية التعلم الآلي.

نشر موقع جي إس إم آرينا التقني العالمي مجموعة من الصور الحية لتحفة هواوى المنتظرة Huawei nova 8 من داخل أحد المتاجر الرسمية، حيث من المتظر إطلاق الهاتف بشكل رسمي فى 23 ديسمبر الجاري.

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة التقنية فى العالم، هدية العام الجديد لعشاقها حول العالم من خلال 4 دول فقط، مع بداية عام 2021.

نشر موقع "فون آرينا" التقني، مجموعة من الصور الرسمية المسربة لهاتف Samsung Galaxy S21، والتى كانت معدة لحدث الإطلاق الرسمي، حيث من المفترض تدشين الهاتف فى 14 يناير المقبل من خلال سلسلة Galaxy S21 المتنوعة.

استطاع هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم من علامة آبل الأمريكية الفاخرة أن يصنع لنفسه سمعة مميزة حول العالم، بسبب تجربة الاستخدام المميزة مع التصميم الأنيق، إلا أن العيب الوحيد فى الهاتف السعر المرتفع كعادة منتجات آبل، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا.
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