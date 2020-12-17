ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 17 ديسمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

والبداية مع الليمون البلدي الذي سجل سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 6 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بـ 22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس
وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات، والبرتقال السكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.

كما سجل سعر التفاح الأمريكي الجيد من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب سجل 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، بينما المانجو عويس بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، وسجل سعر التين البرشومى 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، بينما الرمان سجل 10 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الليمون البلدي بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 31 -10- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 -11- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020... تعرف عليها

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.. تمارين لإطالة الجسم من الثبات

وزير الصحة أول المتقدمين.. شاهد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

احذروا مصير تايتانيك.. غضب في الإليزيه وتوبيخ فرنسي للسياسيين اللبنانيين

تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا

Advertisements

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

تحقيقات طفل المرور.. المتهم: متعلم السواقة وسني 11 سنة وأبويا عارف إني باخد العربية

تحرك عاجل من الحكومة السودانية ضد الاعتداءات الإثيوبية

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد