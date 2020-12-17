بعد تعرض أحد مبانيها للهجوم.. بيان هام من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بيانا أدانت فيه بأشد العبارات المحاولات البائسة من قيام جماعة مسلحة تحت رداء الشرعية بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الجماعة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد افرادها المتورطين في الابتزاز .









وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها قائلة : نحن على تواصل مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية و مكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص ، هذا وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم بلاغات خطية ضد هذه الجهة و أفرادها المتورطين و فضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت و غيرها .

وأضافت المؤسسة في البيان : في المقابل وردتنا معلومات مفادها استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية وقمنا بالتواصل مع الأجهزة الأمنية المنضبطة و المتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

وتابعت : هذا وقد اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني ، ونحمل هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم اليائس على المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 23 نوفمبر 2020 .