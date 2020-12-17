ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قد رصدت بعض الرسائل الصوتية التحريضية (مثل كل عام في نفس التوقيت) والتي تنتشر وسط جروبات الواتس اب وصفحات جروبات الفيسبوك بين الطلاب ، للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها!


و نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذجاً من هذه الرسائل الصوتية التحريضية التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة لشخص يدعي انه طالب في الصف الثاني الثانوي يحرض طلاب اولى ثانوي على الامتناع عن اداء الامتحانات التجريبية والترويج لفكرة ان السيستم واقع. 

وجاء نص هذه الرسالة التحريضية كالتالي :
يا شباب نصيحة من اخوكم  في ٢ ثانوي ،   انتو عليكو امتحان عليكو امتحان بكرة تدريبي ايا كان مادته ماتحلهوش ، وبينوا للوزير ان السيستم وقع مثلا ، او ان الاسئلة صعبة ماعرفتوش تحلوها ، ماتغلطوش غلطتنا اللي احنا عملناها ،لما كان بيمتحننا الامتحانات التجريبية ، وقتها حلينا وكله قفل الامتحان لاننا كنا عاملين جروبات كدة وكنا بنغش ، وبعدين لاقينا الامتحانات الاساسية جت اصعب ، فإنتوا هاتتنفخوا في نص السنة ، فنصيحة ماتحلوش الامتحان بتاع بكرة او حلوا الاسئلة غلط. 

ونشر وزير التربية والتعليم رسالة صوتية اخرى لفتاة تقول : ماتفرحوش ان انتو قفلتوا في الامتحانات دي ، لان السنة اللي فاتت بعد ما العيال قفلوا الامتحانات التجريبية ، فالموجهين قالوا للمدرسين بما انهم قفلوا الامتحان يبقوا عيال عباقرة فلازم في اخر السنة تجيبوا  لهم امتحان زي الزفت في مستوى دماغهم، فانتوا ماتحلوش الامتحانات التجريبية بس شوفوا الاسئلة بس و حلوها في دماغكو مش على التابلت . 

 
وتعليقا على هذه المقاطع الصوتية التحريضية ، قال وزير التربية والتعليم : اعلموا ان الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها ، و اعلموا أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك اسئلة مركزية يضعها اساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم  وليس عن طريق السادة المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا والكترونيا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أثبت طلاب الصف الاول الثانوي في مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الاكاذيب والاساليب التحريضية ، فرغم هذه الرسائل ادى الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي وحتى الان :  ٩٧٪ من طلاب اولى ثانوي في مصر. 

وأكد وزير التربية والتعليم ان مصر وستنجح في رحلتها لتطوير التعليم بفضل الايمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم وليس الغش والتحايل والتضليل.. والله المعين. 

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم  19368. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي التجريبية بلا درجات.. ولا داعي للرعب

يمكن تأديتها من المنزل.. وزير التعليم: لن نعقد لجانا لامتحانات أولى ثانوي التدريبية

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: أكثر 300 ألف طالب في أولى ثانوي على منصة الامتحان بدون مشاكل تقنية

السيستم تمام.. وزير التعليم: إقبال كبير من طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان ولا شكاوى

والدة طالبة في أولى ثانوي تشكر وزير التعليم على النظام الجديد .. وشوقي: سعداء برسالتك

منصة الامتحان تنجح في استقبال الآلاف من طلاب أولى ثانوي بدون أعطال.. وزير التعليم: هذا الإقبال الكبير يؤكد الجدية والرغبة في التعلم.. ولن نلتفت لتفاهات الترويج لأخبار التسريب

ترشيحاتنا

قد لا يلعب.. عبد الله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

فيديوجراف | 7 قرارات جديدة بشأن الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

شوبير: زوجة موسيماني نقلت له عدوى كورونا

بعد مقتل جنوده.. تحرك عاجل من الجيش السوداني باتجاه الحدود الإثيوبية

متروكين من 2005.. تحرك عاجل من الجيش اللبناني لفحص 700 مستوعب بمرفأ بيروت

رئيس هيئة الثروة السمكية: تراجع أسعار الأسماك في الفترة القادمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن